أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع مشاجرة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بين عدد من السيدات وشاب، بسبب اعتراض على استقلال العربة.

سبب الخلاف



تبين أن المشاجرة وقعت بين عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وطالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب اعتراض الأخيرة على استقلال الأول لعربة السيدات بمحطة عين شمس بدائرة قسم شرطة المطرية.

تدخل المحطة



تولت إدارة المحطة تحصيل الغرامة المقررة من الراكب لمخالفته القواعد، وضمان الانضباط داخل العربة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتهاء التصالح



انتهت الواقعة بالتصالح والتراضي بين الطرفين، بعد تدخل الأجهزة الأمنية وإدارة المحطة، بما حافظ على النظام داخل مترو الأنفاق وأمن الركاب.