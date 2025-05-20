10 أطعمة مذهلة تحميك من السرطان.. فوائدها تفوق التوقعات

كتبت- نورهان ربيع:

لا شك في أن النظام الغذائي السليم هو خط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض، وعلى رأسها السرطان، الذي ما زال يعد من أخطر الأمراض رغم التقدم الطبي.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على مركبات طبيعية قادرة على تقليل خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز 10 أطعمة يُنصح بتناولها بانتظام، بحسب ما ذكره موقع Medical News Today:

1- التفاح

ويحتوي التفاح على مركبات "البوليفينولات" التي تتميز بخصائصها المضادة للسرطان، وأشارت دراسة نُشرت عام 2018 إلى أن مركب "فلوريتين" الموجود في التفاح يثبّط نمو خلايا سرطان الثدي دون التأثير على الخلايا السليمة، كما يمنع عمل بروتين GLUT2 المرتبط بنمو الخلايا السرطانية.

2- التوت

يتميز التوت، وخصوصًا الأزرق والبري، بتركيز عالٍ من مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي قد تُسهم في تثبيط تكون الأورام وتعزيز جهاز المناعة، ما يساعد في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي.

3- الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، وتحتوي على مركب "السلفورافان" المعروف بخصائصه المقاومة للسرطان، وخاصة سرطان القولون.

4- الجزر

الجزر غني بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن تناوله بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والرئة والبنكرياس بنسبة تصل إلى 17%.

5- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، المعروفة بدورها في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون.

6- الجوز

يحتوي على مركب "بيدونكولاجين"، الذي يتحوّل في الجسم إلى "يوروليثينات"، وهي مركبات قد تلعب دورًا في الوقاية من سرطان الثدي عبر ارتباطها بهرمون الإستروجين.

7- البقوليات

مثل العدس والفاصوليا والبازلاء، وهي غنية بالألياف، وتُظهر الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ومنها سرطان الثدي.

8- العنب

يحتوي على "الريسفيراترول" في قشرته، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، كما يحتوي أيضا على مركبات مثل الفلافونولات والأنثوسيانين، التي يعتقد أن لها خصائص مضادة للسرطان.

9- الحبوب الكاملة

أثبتت دراسات أن تناول الحبوب الكاملة بانتظام قد يقلل خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، مثل القولون والمريء والمعدة والبنكرياس، بنسبة تتراوح بين 6% و12%.

10- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على البوليفينولات والفلافونويدات ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت دراسات أن من يستهلكونها بانتظام تقل لديهم معدلات الوفاة الناتجة عن السرطان بنسبة 12%.











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