مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي

كتب : محمد شعبان

05:45 م 22/01/2026

أمن القاهرة

فوجئ سائقو السيارات بجسد شاب يرتطم بالأسفلت بعنف بعد سقوطه من سيارة ملاكي كانت تنطلق بسرعة جنونية، تاركةً وراءها تساؤلات تشتعل بالغموض.

لم يكن السقوط مجرد حادث مروري عابر، بل فجرت الروايات الأولية مفاجأة من العيار الثقيل. المصاب، الذي تبيّن أنه يحمل الجنسية الصومالية، أفادت الأنباء الأولية بوجود شبهة جنائية تحيط بالواقعة، وسط ادعاءات بقيام شخص آخر كان برفقته داخل السيارة بإلقائه عمداً أثناء السير، في محاولة للتخلص منه لأسباب لا تزال رهن التحقيق.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على الشاب في حالة صحية حرجة نتيجة الارتطام الشديد ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى جراحات مدينة نصر في حين ترابط قوة أمنية أمام غرفته بانتظار تحسن حالته للاستماع إلى أقواله الرسمية.

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فحص كاميرات المراقبة المنتشرة على طول الطريق ومداخل محور المشير لتحديد أرقام اللوحة المعدنية للسيارة وهوية قائدها.

وتعمل التحريات على فك لغز العلاقة بين المصاب والجاني، وما إذا كان الحادث نتيجة خلاف لحظي أم تصفية حسابات بدأت داخل مقصورة السيارة وانتهت على قارعة الطريق.

