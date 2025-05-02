هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول البطاطس ؟

تناول البطاطس يوميًا يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على مستويات الكوليسترول في الدم، ويعتمد ذلك بشكل كبير على طريقة تحضير البطاطس وكميتها والنظام الغذائي العام للشخص

الألياف

ووفقًا لـ healthline. تحتوي البطاطس، خاصة مع قشرها، على كمية جيدة من الألياف الغذائية، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي، مما يدفع الجسم إلى استخدام الكوليسترول لإنتاج المزيد من هذه الأحماض.

البوتاسيوم

البطاطس مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب وقد يساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل مرتبط بصحة الكوليسترول.

مضادات الأكسدة

تحتوي بعض أنواع البطاطس، خاصة الملونة مثل البطاطس الحمراء والبنفسجية، على مضادات الأكسدة التي قد تساهم في صحة الأوعية الدموية.

التأثير غير المباشر لطريقة التحضير

هنا يكمن العامل الأهم في تأثير البطاطس على الكوليسترول

القلي العميق

قلي البطاطس (مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس) يضيف كميات كبيرة من الدهون، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة إذا تم استخدام زيوت غير صحية أو إعادة استخدام الزيت بشكل متكرر، هذه الدهون معروفة برفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الإضافات

إضافة كميات كبيرة من الزبدة، الكريمة الحامضة، الجبن كامل الدسم، أو الصلصات الدسمة إلى البطاطس المهروسة أو البطاطس المشوية يمكن أن يزيد من محتوى الدهون المشبعة والكوليسترول في الوجبة، مما قد يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول بمرور الوقت.

الخبز أو السلق

تحضير البطاطس عن طريق الخبز أو السلق بدون إضافة دهون كبيرة هو الخيار الأكثر صحة ولا يرجح أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار. بل على العكس، قد تساهم الألياف الموجودة فيها في تحسين مستويات الكوليسترول.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الألياف الموجودة في البطاطس قد يكون لها تأثير إيجابي طفيف على خفض الكوليسترول الضار.

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