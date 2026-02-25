رغم انتقادته السابقة.. ترامب: زهران ممداني شيوعي لكنه طيب



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة نيويورك زهران ممداني بـ"الشيوعي لكنه طيب"، رغم انتقاداته السابقة التي وصفه فيها بـ"الجهادي" ردا على سياساته اليسارية مثل تجميد الإيجارات.

قال ترامب أمام حشد حكومي وفدرالي ضخم في الكونجرس الأمريكي، خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي، إن "عمدة مدينة نيويورك شيوعي لكنه طيب".

وتحولت علاقة ترامب وممداني، بعد لقاء جمعهما في نوفمبر 2025 في البيت الأبيض، حيث أشاد ترامب بممداني وقال إنه "سيكون عمدة رائعا".

كان ترامب وصف زهران ممداني خلال حملة 2025 بأقسى العبارات، واصفا إياه بـ"الشيوعي من أعلى المستويات" و"المجنون الشيوعي بنسبة 100%" و"المهووس الكامل"، محذرا من أنه "يريد تدمير نيويورك"، وفقا لروسيا اليوم.