احذر هذه الأعراض.. علامات أولية قد تنذرك بسرطان الكلى

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي لخلايا أنسجة الكلى، ومع مرور الوقت تتشكل هذه الخلايا إلى كتلة تُسمى الورم، بينما ينشأ السرطان عندما يحفز شيء ما تغيير هذه الخلايا، فتبدأ بالانقسام بشكل غير منتظم.

ووفقًا لموقع "clevelandclinic" الطبي، تنقسم أنواع سرطان الكلى إلى ما يلي:

سرطان خلايا الكلى: هو النوع الأكثر انتشارًا بين البالغين، حيث يمثل حوالي 85% من حالات سرطان الكلى بشكل عام.

الساركوما الكلوية

وهو الورم السرطاني الخبيث الذي ينشأ في الأنسجة الرخوة، ويعتبر من الحالات النادرة للغاية، حيث يشكل 1% من الإصابات، بينما يُصيب أنسجة الكلى الرابطة في البداية، وإذا لم يُعالج، قد ينتشر إلى الأعضاء الأخرى القريبة والعظام.

سرطان الخلايا الانتقالية: يشكل هذا النوع حوالي 6-7% من جميع حالات سرطان الكلى، وعادةً ما يبدأ في المنطقة التي يلتقي فيها الحالب بالجزء الرئيسي من الكلى.

أعراض الإصابة بسرطان الكلى

هناك بعض الأعراض الأولية التي قد تنذرك بالإصابة بسرطان الكلى، ومنها:

ظهور دم في البول.

الشعور بألم في جانب البطن.

الشعور بالتعب العام.

الشعور بتوعك بشكل عام.

فقدان الشهية.

علامات أخرى أكثر شيوعًا تشمل:

ظهور ورم أو كتلة في منطقة الكلية.

نقص الوزن غير المبرر.

درجة خفيفة من الحمى.

الشعور بألم في العظام.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بفقر الدم نتيجة نقص خلايا الدم الحمراء.

أسباب الإصابة بسرطان الكلى

التدخين.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

التاريخ العائلي الصحي.

التعرض للإشعاع.

تغيرات في الجينات الوراثية.

الخضوع طويل الأمد لعلاج غسيل الكلى.

كيف يتم تشخيص سرطان الكلى؟

تحليل البول.

التصوير بالأشعة المقطعية.

الفحص بالموجات فوق الصوتية.

أخذ خزعة من النسيج الكلوي.