"قنابل موقوتة".. 6 مشروبات شائعة تهدد صحة مرضى الكلى والكبد

كتبت- أسماء العمدة:

يشكل اختيار المشروبات اليومية أمرا بالغ الأهمية، خاصة لمرضى الكلى والكبد، إذ قد يؤدي تناول بعض الأنواع إلى تفاقم الحالة الصحية وتدهور وظائف هذه الأعضاء الحيوية.

وبحسب موقع MedicalXpress، هناك مجموعة من المشروبات التي يجب على مرضى الكلى والكبد تجنبها تماما أو استهلاكها بحذر شديد، نظرا لتأثيرها الضار على الجسم الذي يعد بمثابة "قنابل موقوتة".

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، الفوسفات، المواد الحافظة، والألوان الصناعية. تُرهق هذه المكونات الكُلى أثناء عملية تصفية الفضلات، وتؤثر سلبًا على الكبد نتيجة زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.

مشروبات الطاقة

تحتوي غالبا على نسب عالية من الكافيين، التورين، والمواد المنبهة الأخرى، ما قد يؤدي إلى رفع ضغط الدم وزيادة إجهاد الكُلى والكبد.

العصائر المعلبة والمصنعة

رغم مظهرها الصحي، فإنها عادةً ما تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة، مع نسبة ضئيلة من الفاكهة الطبيعية، مما يجعل ضررها مشابهًا للمشروبات الغازية.

مشروبات غنية بالبوتاسيوم والفوسفور

في حالات الفشل الكلوي المتقدمة، يوصى بتقليل تناول مشروبات مثل عصير البرتقال والطماطم، إضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان بكميات كبيرة، لما تحويه من نسب مرتفعة من البوتاسيوم والفوسفور.

كميات كبيرة من القهوة والشاي:

نظرا لأن الكافيين مدرّ للبول، فقد يتسبب في الجفاف إذا لم يعوض بشرب الماء الكافي، كما قد يؤثر سلبا على وظائف الكبد.

الحليب ومنتجات الألبان بكميات كبيرة

بسبب احتوائها على نسب عالية من الفوسفور والبوتاسيوم، ينصح المرضى بالحد من تناولها، خصوصًا في المراحل المتقدمة من المرض.

الماء

الخيار الأفضل لترطيب الجسم ومساعدة الكُلى والكبد على أداء وظائفهما، ويجب شرب الكمية التي يحددها الطبيب.

شاي الأعشاب غير المحلى

مثل البابونج والزنجبيل، وقد يكون مفيدا للبعض، لكن لا بد من استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة

تعد بديلا جيدا إذا استُهلكت بكميات معتدلة وتحت إشراف الطبيب، مع مراعاة محتوى البوتاسيوم والفوسفور.

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