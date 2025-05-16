أفضل 5 أطعمة لتجنب الكوليسترول السيئ وارتفاع سكر الدم.. طبيبة قلب تكشف

كتب – سيد متولي

خيارات نمط الحياة تؤثر بشكل كبير على صحة القلب، بما في ذلك عوامل مثل داء السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول، وتشمل هذه العوامل العادات الغذائية، ومستويات النشاط البدني، والتدخين، وأنماط النوم.

ولا يُظهر ارتفاع الكوليسترول عادةً أي أعراض ملحوظة، مما يجعله يُلقب بـ"القاتل الصامت"، والطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كنت مصابًا هي فحص الدم.

وارتفاع مستويات الكوليسترول ضار، إذ قد يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ما يؤدي إلى حالة تُعرف بتصلب الشرايين، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كما يُعدّ داء السكري من النوع الثاني مصدر قلق صحي آخر، إذ يُمكن أن يُسبب ارتفاع مُستمر في مُستويات السكر في الدم مُضاعفاتٍ خطيرةً قد تُؤدّي إلى الوفاة، وتُؤثّر على مُختلف أعضاء وأجهزة الجسم، وتشمل هذه المُضاعفات أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وتلف الأعصاب، وأمراض الكلى، ومشاكل في العين، ومشاكل في القدمين.

ولمكافحة ارتفاع الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين، مع تقليل الدهون المشبعة والمتحولة، وزيادة تناول الألياف، وإدخال الدهون الصحية في وجباتك، قد يقترح طبيبك أيضًا أدوية مثل الستاتينات.

وكشفت مارجي جونكر، أخصائية التغذية المرموقة في مركز جامعة كاليفورنيا ديفيس للصحة، والمتخصصة في تغذية القلب والأوعية الدموية، أهم توصياتها للوقاية من أمراض القلب. وتقدم خمسة اقتراحات غذائية.

الفواكه والخضروات

تناول كميات وفيرة من الفواكه والخضراوات، مثل التوت الأزرق، وكذلك السبانخ.

الحبوب الكاملة

الشوفان سريع التحضير والكينوا، كلاهما حبوب كاملة وسهلة الطهي.

مصادر البروتين الصحية

المكسرات مثل الجوز واللوز

العدس

البقوليات (الفاصوليا والبازلاء).

الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلمون أو سمك التونة المشوي.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم: الزبادي اليوناني خالي الدسم

قطع اللحم والدواجن قليلة الدهون.

الزيوت النباتية السائلة

كميات صغيرة من زيت جوز الهند أو الزبدة لتحسين نكهة بعض الأطباق.

زيت الأفوكادو.

زيت الجوز في الخبز لإضافة نكهة مميزة.

الأطعمة التي تحتوي على كمية محدودة من الملح والسكريات المضافة

خلطات الأعشاب المجففة والأعشاب الطازجة والحمضيات لتعزيز النكهات الطبيعية للأطعمة.

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