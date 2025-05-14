ماذا يحدث لكليتيك عند تناول هذا المشروب قبل النوم؟

بينما يعتبر الماء ضروريًا لوظائف الكلى ودورهما الحيوي في تنقية الجسم من السموم والفضلات، فإن توقيت شرب الماء يلعب دورًا هامًا، خاصة قبل النوم.

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن تناول كميات كبيرة من الماء قبل النوم مباشرة قد يضع عبئًا إضافيًا على كليتيك خلال فترة الراحة الليلية، وفقًا لـ healthline.

زيادة عمل الكلى ليلًا

عندما تكون مستلقيًا، تعمل الكليتان بكفاءة أكبر في تصفية الدم وإنتاج البول، شرب كمية كبيرة من الماء قبل النوم يزيد من كمية البول التي يجب على الكليتين معالجتها وإنتاجها خلال الليل، مما قد يؤدي إلى استيقاظك المتكرر للتبول.

اضطراب النوم

الاستيقاظ المتكرر للتبول يؤدي حتمًا إلى تقطع نومك وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، مما يؤثر سلبًا على صحتك العامة ومستويات طاقتك خلال النهار.

احتمالية زيادة خطر الإصابة بالبوال الليلي

مع مرور الوقت، قد يعتاد جسمك على إنتاج كميات كبيرة من البول ليلًا إذا كنت تشرب الكثير من الماء قبل النوم باستمرار، مما يزيد من خطر الإصابة بالبوال الليلي، وهي حالة تتميز بالتبول المفرط أثناء الليل.

ولكن، هل هذا يعني تجنب شرب الماء نهائيًا قبل النوم؟

الإجابة هي لا. الماء ضروري لصحة الكلى والجسم بشكل عام. ولكن، الاعتدال والتوقيت هما المفتاح.

نصيحة مهمة لكليتيك ونومك الهانئ

اشرب كمية كافية من الماء خلال النهار حافظ على رطوبة جسمك بشرب الكمية الموصى بها على مدار اليوم.

قلل من شرب السوائل قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل، امنح كليتيك الوقت الكافي لمعالجة السوائل قبل أن تخلد إلى النوم.

انتبه إلى لون البول، البول الأصفر الفاتح يدل على ترطيب جيد، بينما البول الداكن يشير إلى الحاجة إلى شرب المزيد من الماء خلال النهار.

استمع إلى جسدك، اشرب عندما تشعر بالعطش، ولكن تجنب الشرب بكميات كبيرة دفعة واحدة قبل النوم.

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