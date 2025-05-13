"هتقلل الضغط وتهديك".. 5 حيل بسيطة تفعل العجب بالدماغ والجهاز العصبي

كتب – سيد متولي

ضغوط العمل، والمسؤوليات المنزلية، والأهداف الشخصية والمالية، كل لحظة في الحياة تُمثل تحديًا كبيرًا، وفي هذه البيئة سريعة الوتيرة، يتضاعف الضغط، ما يسبب الإرهاق، لذا فمن المهم إيجاد طرق للتعامل معه.

وكشفت كيلسي ويفر، أخصائية الصحة الشاملة المعتمدة، بعض النصائح المنزلية الجسدية، المدعومة علميًا، لتحسين صحة عقلك وجسدك.

"جرّب هذه الحيل الجسدية المنزلية التي تُركّز على الجسم لتُحوّل جهازك العصبي من حالة ذعر إلى حالة من الاسترخاء، فقط حيل مدعومة علميًا تُعزّز جسمك بالكامل!"، كتبت ويفر في منشور على إنستجرام.

المشي حافي القدمين

تنصح الخبيرة بالمشي حافي القدمين، إما في أحضان الطبيعة أو على أرضية خشبية لمدة دقيقتين، واشعر بملمس قدميك، وقالت: "ترسل أعصاب قدميك دفعة من إشارات الوضع إلى الدماغ، ما يُهدئ إنذار القلق في اللوزة الدماغية ويُثبّت مستويات الكورتيزول"، بحسب موقع هيلث.

اغسل يديك بالماء الدافئ

بالتناوب لمدة 30 ثانية مع 30 ثانية أخرى من الماء البارد لثلاث مرات، إذ تقول الخبيرة: "يُحفّز التباين الحراري ردود فعل العصب المبهم، ويُؤثر على تقلبات معدل ضربات القلب، وهو مؤشر أداء الجهاز العصبي السمبتاوي"، إنها بمثابة إعادة ضبط سريعة لأي لحظة عصيبة.

همهمة مع غسل الأطباق

أثناء غسل الأطباق، قم بالزفير مع همهمة "ممم" ثابتة طوال المهمة، إذ تحفز اهتزازات الحبال الصوتية العصب المبهم بلطف، ما يحوّل الجسم من حالة الصراع أو الهروب إلى الراحة".

عناق الفراشة قبل النوم

قبل النوم، استلقِ واشبك ذراعيك على صدرك، وانقر على كل جانب بالتناوب مع التنفس ببطء، كأنك تعانق فراشة.

ووفقًا للخبيرة، فإن هذا التحفيز الثنائي، المقترن بالضغط العميق، يعزز قوة العصب المبهم ويُزامن هياكل الدماغ الوسطى، ما يُهيئك لنوم هانئ.

اعتمد على بطانية ثقيلة

اعتمد على بطانية ثقيلة لتغطية جسدك، أو ضع عدة طبقات منها لمزيد من الثقل، وتنفس ببطء، ووفقًا للخبيرة، يخفض هذا الضغط العميق ضغط الدم، فهو بمثابة عناق لجهازك العصبي.

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