5 فوائد مذهلة لتناول كوب من الحليب ليلا

شرب كوب من الحليب الدافئ قبل الذهاب إلى النوم عادة صحية توفر العديد من الفوائد للجسم والعقل.

إليك أبرز هذه الفوائد، وفقا لموقع "timesofindia".

نوم هانئ وعميق

يحتوي الحليب على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يحفز إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، وهما أساسيان لتنظيم دورة النوم والاسترخاء.

تعزيز صحة العظام

الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم الضروري لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم، وعناصر غذائية أخرى مثل الفوسفور التي تسهم في صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تخفيف التوتر والقلق

إلى جانب التريبتوفان، يحتوي الحليب على ببتيدات خاصة تُعرف باسم مُحلل الكازين التريبسي، والتي لديه القدرة على المساعدة في تخفيف التوتر وتعزيز الشعور بالاسترخاء، ما يُسهل عملية النوم.

إنقاص الوزن

نظرًا لاحتواء الحليب على البروتين والدهون الصحية، فإن تناوله قبل النوم يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية في وقت متأخر من الليل.

​​تخفيف الحموضة​

الحليب البارد ليلا، الغني بالكالسيوم، طريقةً رائعةً لتخفيف الحموضة والشعور بعدم الراحة عن طريق امتصاص حمض المعدة الزائد، كما يساعد على تخفيف آلام قرحة المعدة.

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