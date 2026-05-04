دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها



استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين بهتك عرض سائقها وتعذيبه داخل مسكنها.

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى

ودفع محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لصدور حكم نهائي وبات من محكمة جنح الجيزة في ذات الواقعة وبشأن نفس الأشخاص، مع إضافة متهمين آخرين.

وقال حمودة: "لأول مرة في تاريخ القضاء المصري تُعاد محاكمة متهمين في واقعة صدر فيها حكم نهائي، وذلك بعد إضافة متهمين جدد إلى القضية".

تطورات قضية سارة خليفة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل منزلها.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، عُثر على مقاطع مصورة داخل أحد التطبيقات، تُظهر اعتداءات على المجني عليه داخل غرفة نوم، إلى جانب إصابات متفرقة وظهوره في حالة إعياء شديد.

