إعلان

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

كتب : أحمد عادل

04:43 م 04/05/2026

سارة خليفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين بهتك عرض سائقها وتعذيبه داخل مسكنها.

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى

ودفع محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لصدور حكم نهائي وبات من محكمة جنح الجيزة في ذات الواقعة وبشأن نفس الأشخاص، مع إضافة متهمين آخرين.

وقال حمودة: "لأول مرة في تاريخ القضاء المصري تُعاد محاكمة متهمين في واقعة صدر فيها حكم نهائي، وذلك بعد إضافة متهمين جدد إلى القضية".

تطورات قضية سارة خليفة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل منزلها.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، عُثر على مقاطع مصورة داخل أحد التطبيقات، تُظهر اعتداءات على المجني عليه داخل غرفة نوم، إلى جانب إصابات متفرقة وظهوره في حالة إعياء شديد.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سارة خليفة هتك عرض محكمة جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد
أخبار مصر

العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد

زيادة 7% وموقف المعاش الاستثنائي.. أبرز تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
اقتصاد

زيادة 7% وموقف المعاش الاستثنائي.. أبرز تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
زووم

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة
زووم

بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة
بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟