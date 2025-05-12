يدمر الكلي والكبد.. مشروب يرفع السكر في الدم وضغط الدم

كتبت- آلاء نبيل :

تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات عالية من الكافيين والسكر والمواد المضافة الأخرى، هذه المكونات يمكن أن تفرض عبئًا كبيرًا على الكلى والكبد، ويمكن أن يسبب الإفراط في تناولها إلى تلفهم.

وبحسب موقعي webmd وhealthline، إليك تأثير مشروبات الطاقة على الكبد والكلى.

تأثير مشروبات الطاقة على الكلى

1- تصيبك بالجفاف

يعمل الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة كمدر للبول، ما يزيد من إفراز السوائل من الجسم، إذا لم يتم تعويض هذه السوائل بشكل كافٍ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، ما يقلل من تدفق الدم إلى الكلى ويضعف وظائفها.

2- زيادة حموضة البول

تساهم بعض مكونات مشروبات الطاقة في زيادة حموضة البول، ما يزيد من خطر تكون حصوات الكلى على المدى الطويل.

3- الإصابة الإجهاد الأيضي

تحتاج الكلى إلى العمل بجدية أكبر لتصفية وإخراج الكميات الكبيرة من السكر والمواد الكيميائية الموجودة في مشروبات الطاقة، ما قد يؤدي إلى إجهادها وتقليل كفاءتها بمرور الوقت.

4- ارتفاع ضغط الدم

يرتبط الاستهلاك المفرط للكافيين بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم المزمن هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تأثير مشروبات الطاقة على الكبد

يعتبر الكبد مسؤولًا عن معالجة وتخليص الجسم من السموم والمواد المختلفة، بما في ذلك المكونات الموجودة في مشروبات الطاقة، لذا يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك هذه المشروبات إلى التأثير على الكبد بالطرق التالية:

1- زيادة العبء الأيضي

يجب على الكبد معالجة الكميات الكبيرة من السكر والكافيين والمواد المضافة الأخرى الموجودة في مشروبات الطاقة، وهذا العبء الزائد يمكن أن يؤدي إلى إجهاد خلايا الكبد.

2- تراكم الدهون في الكبد (الكبد الدهني غير الكحولي)

تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، وخاصة الفركتوز، ويؤدي الاستهلاك المفرط للفركتوز إلى زيادة إنتاج الدهون في الكبد وتراكمها، ما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.

3- التهاب الكبد وتلفه

في حالات نادرة، تم ربط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بالتهاب الكبد وتلفه، ربما بسبب تفاعلات بعض المكونات أو الإجهاد الأيضي الشديد.

اقرأ أيضا:

توصية خاصة للرجال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة (فيديو)

علامة على الأظافر تكشف إصابة امرأة بهذا النوع من السرطان

تتشابه مع حرقة المعدة.. احذر أعراض تكشف النوبة القلبية

احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول ويدمر الطحال

ماذا يحدث لمعدتك وكليتيك عند شرب الشاي على الريق؟.. مفاجأة