لفتت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بإطلالة "كاجوال"، شتوية تناسب الأجواء الأوروبية حاليًا، ما جعلها محط إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هنا مرتدية جاكيت داكن بتصميم كلاسيكي، وبنطال جينز بسيط بقصة ضيقة أبرز رشاقتها، ليعكس مزيجًا بين الكاجوال والأناقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

ونشرت هنا أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتقطت صورًا في شوارع باريس، لتخطف أنظار المتابعين على السوشيال ميديا.

تحرص هنا دائمًا على الظهور بإطلالات متناسقة تجمع بين البساطة والجاذبية، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز النجمات تأثيرًا في عالم الموضة لدى جمهورها.

كما تفاعل الجمهور مع إطلالة هنا الزاهد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "تحفة"، "زي القمر"، "جمالك جمال"، "مفيش زيك".

أحدث وتفاصيل فيلم "The Seven Dogs"

تشارك هنا الزاهد في أحداث فيلم "The Seven Dogs"، الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب تارا عماد وناصر القصبي وسيد رجب وهالة صدقي، من تأليف وكتابة محمد الدباح.

وانطلق تصوير الفيلم في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية المنتظرة.

