الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 2
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:00

الوحـــدة

تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

10:23 م 14/04/2026

لامين يامال

واصل لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، تألقه اللافت بعدما حقق رقما مميزا في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويخوض برشلونة مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد، ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وافتتح يامال التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، مستفيدا من تمريرة متقنة أرسلها فيران توريس داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بلمسة يسارية مرت بين قدمي حارس المرمى واستقرت في الشباك.

رقم لامين يمال القياسي

وبهذا الهدف، رفع اللاعب الشاب رصيده إلى 11 هدفا في دوري أبطال أوروبا، محققا هذا الإنجاز في سن 19 عاما، ليتفوق بذلك على رقم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 10 أهداف فقط في نفس العمر.

وعاد فيران توريس ليعزز تقدم برشلونة بهدف ثاني في الدقيقة 24، بعد تسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى أتلتيكو.

في المقابل، نجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق عند الدقيقة 31، عبر أديمولا لوكمان، الذي استغل عرضية متقنة من ماركوس يورينتي ليسدد كرة قوية داخل الشباك.

نتيجة مباراة الذهاب برشلونة وأتلتيكو

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون رد على ملعب "كامب نو"، ما يجعل مواجهة الإياب حاسمة في تحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

لامين يامال برشلونة دوري أبطال أوروبا

بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
رغم الزيادة الطفيفة بالحضر.. تراجع الزواج في مصر 2.5% خلال 2024 - تفاصيل
