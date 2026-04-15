ترامب: لو لم أكن رئيسًا للولايات المتحدة لتمزق العالم أجمع

كتب : مصراوي

06:20 ص 15/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه لو لم يكن رئيسًا للولايات المتحدة لتمزق العالم أجمع.

وأضاف ترامب، أنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لافتا إلى أن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل لأنه سيمكنها من إعادة البناء.

وقال إن حلف الناتو لم يمد يد العون للولايات المتحدة كما أنه لن يفعل ذلك في المستقبل، قائلا: "الناتو لم ولن يساعدنا".

وأضاف: "على بابا الفاتيكان أن يدرك أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن حرب إيران قريبة جدا من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.

وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء نعم أراها قريبة جدا من الانتهاء"، مؤكدا أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".

وقال ترامب: "لو انسحبت الآن لاستغرق الأمر 20 عاما لإعادة بناء ذلك البلد لم ننته بعد سنرى ما سيحدث أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".

وبرر الرئيس الأمريكي دخوله الحرب، بالقول: "إن ذلك كان ضروريا لنزع سلاح إيران النووي".

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
الموانئ حوصرت بالكامل.. الجيش الأمريكي: أوقفنا تماما التجارة عبر البحر
ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
