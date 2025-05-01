لا يعرفه كثيرون.. نوع حليب صحي يخفض الكوليسترول وينظم الهرمونات ويضبط الضغط

كتب – سيد متولي

يتزايد عدد الأشخاص الذين يستبدلون حليب الأبقار التقليدي ببدائل نباتية، لأسباب متعددة، فيجد البعض مذاق الحليب أكثر جاذبية، خاصةً مع الشاي أو القهوة، بينما يدفعهم آخرون إلى ذلك مخاوف صحية وبيئية .

وأصبحت أنواع حليب الشوفان واللوز والصويا خيارات شائعة، فكل منها يتميز بنكهة فريدة وفوائد صحية محتملة، ومع ذلك، إذا كان دافعك الرئيسي لتقليل استهلاك منتجات الألبان هو صحتك الشخصية، فهناك بديل ربما لم تفكر فيه، ولكن ينبغي عليك تجربته.

وأشاد خبراء الموقع الطبي "هيلث لاين"، بحليب القنب باعتباره من أكثر بدائل الحليب الصحية المتوفرة، يمكن شراؤه عبر الإنترنت أو من متاجر الأغذية الصحية، كما أنه سهل التحضير في المنزل باستخدام مكونين أساسيين فقط.

ما هو حليب القنب؟

حليب القنب هو مشروب مُستخلص من بذور القنب المطحونة والمنقوعة في الماء، وفقًا لموقع Surrey Live . على الرغم من أن بذور القنب من نفس نبات القنب الهندي، إلا أنها لا تُسبب التأثيرات النفسية المُشابهة للماريجوانا، وفقًا لموقع Medical News Today .

وغالبًا ما يتم الإشادة ببذور القنب باعتبارها غذاءً خارقًا نظرًا لمحتواها الغذائي العالي، ما يجعل حليب القنب خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن بديل غني بالألياف والبروتين لحليب الألبان.

الفوائد الصحية لحليب القنب

حليب القنب، المُستخلص من بذور نبات القنب، غنيٌّ بالعناصر الغذائية المفيدة، فهو غنيٌّ بالدهون الصحية والبروتينات مقارنةً بمعظم أنواع الحليب النباتي الأخرى، بما في ذلك حليب الأرز واللوز.

وبالمقارنة مع حليب البقر الكامل، يحتوي حليب القنب على سعرات حرارية وبروتين وكربوهيدرات أقل، ولكنه يحتوي على نفس كمية الدهون تقريبًا، كما أنه يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وهو سهل الهضم.

وأشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن حليب القنب قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وهو خالٍ تقريبًا من الكربوهيدرات، ويمكنه تحسين صحة البشرة بفضل احتوائه على نسبة متوازنة من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، التي تدعم استجابة بشرتك للالتهابات والشيخوخة .

ويحتوي حليب القنب على نسبة عالية من حمض الأرجينين الأميني، ويمكن أن يساعد تناوله جسمك على إنتاج أكسيد النيتريك، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط الدم الصحي .

كيفية صنع حليب القنب

يمكن تحضيره في المنزل بشكل سهل للغاية، هذا يضمن عدم إضافة أي سكر أو مواد مضافة، وهو مثالي لمن يرغبون في تقليل استهلاكهم للأطعمة فائقة المعالجة.

ولتحضير حليب القنب، ستحتاج إلى نصف كوب من بذور القنب المقشرة، وثلاثة أو أربعة أكواب من الماء (حسب القوام المفضل لديك)، ورشة ملح البحر، اخلط هذه المكونات حتى تصبح ناعمة، مع إضافة تمرتين أو خلاصة الفانيليا لمزيد من الحلاوة إذا رغبت.

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