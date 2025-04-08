مشروب ما قبل النوم.. مزيج عشبي لتنقية الجسم وتعزيز المناعة

كتبت - آلاء نبيل:

يُعتبر الشاي الأخضر مشروبًا صحيًا معروفًا بفوائده العديدة، وعند إضافة الليمون إليه، يمكن تعزيز هذه الفوائد بشكل ملحوظ. يجمع هذا المزيج بين الخصائص المضادة للأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر، وفيتامين “سي” والأحماض الموجودة في الليمون، ما يخلق مشروبًا ذا تأثير إيجابي على جوانب مختلفة من الصحة.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الشاي الأخضر بالليمون غني بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد مذهلة للجسم، وتتمثل في الآتي:

1. تنقية الجسم من السموم:

يُعد هذا المزيج غنيًا بمضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز وظائف الكبد، والمساعدة في تنقية الجسم من السموم.

2. تعزيز وظائف المناعة:

يحتوي الليمون على فيتامين “سي”، وهو عنصر غذائي أساسي لدعم الجهاز المناعي. يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، كما يعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا المناعية. إضافة الليمون إلى الشاي الأخضر يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

3. تعزيز مضادات الأكسدة:

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد، خصوصًا “الكاتيكينات” مثل (EGCG)، وهي مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم. ويضيف الليمون مصدرًا إضافيًا لمضادات الأكسدة مثل فيتامين “سي”، ما يساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

4. دعم صحة القلب والأوعية الدموية:

يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، وهما عاملان رئيسيان لصحة القلب. ويُعزز الليمون هذه التأثيرات بفضل احتوائه على فيتامين “سي” والمركبات النباتية التي تدعم مرونة الأوعية الدموية.

5. المساهمة في إدارة الوزن:

يساعد الشاي الأخضر في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون. ورغم أن تأثير الليمون المباشر على فقدان الوزن أقل وضوحًا، إلا أنه يساهم في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بفضل نكهته المنعشة.

6. دعم صحة الجهاز الهضمي:

يساعد الشاي الأخضر في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، بينما يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون على تحفيز إنتاج إنزيمات الهضم، مما يُسهم في تحسين عملية الهضم.

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