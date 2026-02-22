"يسيء للإنسانية وللشعب".. السودان تنتقد استقبال حميدتي في أوغندا

أدانت الخرطوم في بيان صادر عن الخارجية السودانية، استقبال الحكومة الأوغندية لقائد ميليشيا الدعم السريع حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها الأحد: " ندين استقبال الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي) في قصر الرئاسة بمدينة عنتيبي جنوب غربي العاصمة كامبالا".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها أن "الاحتفاء الذي استقبل به حميدتي من قبل الحكومة الأوغندية يستهزئ بالضحايا". كما شددت على أن "استقبال حميدتي في أوغندا يسيء للإنسانية والشعب السوداني مؤكدة على أن الحكومة الأوغندية ضربت عرض الحائط القوانين الدولية".

استغلال أراضي أوغندا

وأعربت الخارجية السودانية في بيانها أيضًا، عن استنكارها للقاء الذي جمع حميدتي مع الرئيس الأوغندي. متسائلة إن كان استقبال حميدتي سياسة جديدة لأوغندا تجاه السودان إلى ذلك، أعربت الوزارة عن أملها "بعدم السماح لحميدتي باستغلال أراضي أوغندا من أجل استمرار انتهاكاته".

وكان قائد ميليشيا الدعم السريع أقر خلال لقائه مع عدد من السودانيين في أوغندا، قبل يومين، بمشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال إلى جانب قوّاته داخل السودان، مشيراً إلى أنهم مسؤولون عن سلاح المسيّرات.

فيما أثار هذا الاعتراف الذي انتشر في تسجيل صوتي على مواقع التواصل، انتقادات العديد من السودانيين.

يأتي هذا فيما تتواصل المساعي الأممية والعربية والأمريكية من أجل وقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ أبريل 2023. وقبل يومين رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو بالتقدم المحرز في مبادرة اللجنة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية في السودان. كما دعت المسؤولة الأممية طرفي النزاع إلى المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة، من أجل تهدئة التصعيد ووقف إطلاق النار.