عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن خطوة جديدة اتخذها نادي برشلونة الإسباني، بهدف تسريع حصول لاعبه المصري الشاب حمزة عبدالكريم على تصريح العمل، بما يتيح له المشاركة رسميًا مع فريق برشلونة أتلتيك.

وبحسب التقرير، عاد المهاجم صاحب الـ18 عامًا إلى مصر مؤقتًا، في محاولة لاستكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التصاريح اللازمة، تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق الثاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المعاملات الورقية تسير ببطء، الأمر الذي يصعّب تحديد موعد ظهوره الأول بقميص برشلونة أتلتيك حتى الآن.

وكان حمزة قد انضم بالفعل إلى تدريبات فريقه الجديد، حيث نال إشادة أولية من الجهاز الفني بفضل مستواه الفني، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين جاهزيته البدنية قبل خوض المباريات الرسمية. ولا يستبعد مسؤولو الفريق منحه فرصة اللعب مع فريق الشباب خلال المرحلة المقبلة، لاكتساب مزيد من الخبرة ورفع معدلات الجاهزية.

ويُذكر أن موقف اللاعب المصري يتشابه مع حالتين سابقتين داخل النادي، إذ اضطر كل من مامادو مباكي وميكائيل فاي إلى العودة إلى بلديهما لفترة قصيرة، من أجل تسريع الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بأوراق الإقامة وتصاريح العمل قبل الانخراط الكامل مع الفريق.