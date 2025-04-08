التشنجات الليلية.. إنذار مبكر لــ6 أمراض خطيرة

حذرت الدكتورة نايرا كوربانوفا، أخصائية طب الأعصاب الروسية، من تجاهل التشنجات الليلية المتكررة، مؤكدة على أنها بمثابة ناقوس خطر ينذر بوجود مشكلات صحية أعمق.

وأوضحت أن هذه التشنجات عبارة عن انقباضات عضلية مؤلمة ومزعجة تحدث في عضلات الساق، ونادرًا ما تمتد لتشمل منطقة الفخذ والقدم.

وبالرغم من أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه التشنجات بشكل عرضي، مثل الجفاف، أو الإجهاد البدني المفرط، أو التعرض لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة، أو حتى الإفراط في تناول الأملاح واختلال توازن الكهارل في الجسم، إلا أن تكرارها بشكل ملحوظ يستدعي وقفة جادة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشارت "أخصائية طب الأعصاب" إلى أن التشنجات الليلية المتكررة علامة مبكرة على تلف في الجهاز العصبي، تحديدًا الأعصاب الطرفية والحبل الشوكي والدماغ، فضلا عن، اضطرابات الغدة الدرقية والغدة جار الدرقية، ومشكلات في وظائف الكبد والكلى، تصلب الشرايين في القلب وشرايين الأطراف السفلية.

أضافت أن بعض الأدوية تتسبب في ظهور التشنجات كأحد آثارها الجانبية، وفي حالات نادرة، الاستعداد الوراثي يسهم في زيادة احتمالية الإصابة بها.

لذا، من الضروري عدم الاستهانة بهذه الأعراض واستشارة الطبيب المتخصص لتحديد السبب الكامن وراء التشنجات الليلية المتكررة.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 10 أطعمة تقي من السرطان وأمراض القلب

قنبلة موقوتة لدماغك.. هذا أسوأ طعام يدمر صحتك - احذره

قدماك تكشفان مرضا خطيرا.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

علامات تحذيرية لسرطان القولون.. تظهر أثناء تناول الطعام

لا تتناولها على الريق.. أطعمة ومشروبات ترفع السكري والكوليسترول