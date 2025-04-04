حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

الفشل الكلوي الحاد مشكلة صحية خطيرة تهدد حياتك إذا ما ليتم التعامل معها بشكل صحيح، لكن ما الفئات الأكثر عرضة لهذا الأمر؟.

ويرتبط الفشل الكلوي الحاد بضغط الدم، إذ أنه أكثر شيوعًا بين المصابين بانخفاض الضغط، بحسب ما أكده الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وتعتمد الكلى على ضغط الدم للقيام بوظائفها الحيوية، لذلك تتوقف عن العمل، عندما ينخفض بشكل حاد، وفقا لما أكده أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد.

وعندما يلاحظ الشريان المغذي للكلى لدى الشخص السليم، أن ضغط الدم انخفض قليلًا، يفرز مادة تساعد على رفعه حتى يصل للمعدل الطبيعي.

وحذر "موافي"، من أن هذا الشريان قد يصاب بخلل يجعله يفرز تلك المادة باستمرار، ما يؤدي إلى الإصابة بارتفاع الضغط الكلوي.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية