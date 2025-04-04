هل تشعر بأنك مررت بنفس الموقف مرتين؟- اعرف السر المفاجي

كتبت- أسماء مرسي:

الشعور بأنك مررت بنفس الموقف مرتين، أو ما يعرف بظاهرة "الديجافو"، هو ظاهرة غريبة، حيث يشعر الشخص بأنه عاش لحظة معينة من قبل، رغم أنه يعلم أنها المرة الأولى، ولكن، هل تعلم ما السر وراء هذا الأمر؟

أسباب الديحافو:

خلل في معالجة الذاكرة

يحدث خلل مؤقت في نظام ذاكرة الدماغ، ما يؤدي إلى تأخير في معالجة الذكريات وتخزينها، وعند مواجهة موقف جديد، يسترجع الدماغ عن طريق الخطأ ذكرى من الماضي ويربطها بالحاضر، وفقا لموقع "onlymyhealth".

عدم تطابق المعرفة والتذكر

"يحدث "الديجافو" نتيجة لتناقض بين شعورنا بالمعرفة بشيء ما، وبين عدم قدرتنا على تذكر تفاصيل دقيقة عنه.

تشوهات الدماغ

ترتبط بعض الحالات العصبية، مثل صرع الفص الصدغي أو آفات الدماغ أو الصداع النصفي، بتكرار هذه الظاهرة.

أخطاء استرجاع الذاكرة

يرتكب الدماغ أخطاء أثناء محاولته استرجاع الذكريات، ما يؤدي إلى استرجاع ذكرى غير موجودة في الواقع عند مواجهة موقف جديد يشبه ذكرى ماضية.

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