أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الزمالك والأهلي ، نفاد التذاكر المخصصة لجماهير القطبين فى القمة المرتقبة بالجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

وسيكون جمهور الأهلي والزمالك بالعدد الكامل للتذاكر المخصصة له في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث المفترض أن يحضر 20 ألف متفرج لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدورى

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

اقرأ أيضًا:

