ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول اللحوم؟

كتب- أسماء العمدة:

يقول الدكتور معتز القيعي إنه عند التوقف عن تناول اللحوم، تحدث عدة تغييرات في الجسم، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي، وتعتمد هذه التغييرات على النظام الغذائي الذي تتبعه لتعويض اللحوم.

1- تحسين صحة القلب

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن اللحوم، وخاصة الحمراء والمُعالجة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوقف عن تناول اللحوم قد يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يحسن صحة القلب.

2- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

وتابع، من خلال تصريحاته لـ”مصراوي”، أن النباتيين أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.

قد يكون ذلك بسبب ارتفاع استهلاك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الأنظمة الغذائية النباتية.

3- تحسين صحة الجهاز الهضمي

وأكد القيعي أن النباتات غنية بالألياف، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

قد يؤدي التوقف عن تناول اللحوم إلى تحسين صحة بكتيريا الأمعاء.

4- فقدان الوزن

الأنظمة الغذائية النباتية غالبًا ما تكون أقل في السعرات الحرارية من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على اللحوم، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

الآثار السلبية المحتملة

5- نقص العناصر الغذائية

وأشار إلى أن اللحوم مصدر جيد للبروتين والحديد وفيتامين ب12 والزنك، والتوقف عن تناولها دون تعويض هذه العناصر الغذائية من مصادر أخرى قد يؤدي إلى نقصها.

نقص فيتامين ب12 قد يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل عصبية، كما أن نقص الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم والشعور بالتعب والإرهاق.

6- الشعور بالتعب والضعف

قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب والضعف في الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن تناول اللحوم، حيث يتكيف الجسم مع النظام الغذائي الجديد.

7- صعوبة تلبية احتياجات البروتين

قد يكون من الصعب تلبية احتياجات البروتين اليومية من المصادر النباتية فقط، خاصة بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية قوية.

لذلك، يجب اتباع نظام غذائي نباتي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

واختتم القيعي حديثه قائلًا: “يجب تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12، أو تناول مكملات فيتامين ب12، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضروات الورقية الداكنة والبقوليات والحبوب الكاملة، مع الأطعمة الغنية بفيتامين ج لزيادة امتصاص الحديد”.

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