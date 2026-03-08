حصيلة جديدة لغارة الروشة.. وتحذيرات بإخلاء 4 بلدات في جنوب لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرفة داخل أحد فنادق منطقة الروشة في بيروت، بعدما توفي أحد الجرحى متأثرًا بإصاباته البليغة.

أوضحت الوزارة في بيان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 10، مع تسجيل إصابات جديدة في موقع الهجوم.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في وقت مبكر من يوم الأحد، استهداف ضربة جوية شقة في مبنى فندق بوسط بيروت.

قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى، إن أكثر من 150 مواطنًا إيرانيًا، بينهم دبلوماسيون وأفراد من عائلاتهم، غادروا لبنان السبت، بعد أن هدد الجيش الإسرائيلي ممثلي إيران في لبنان وشن غارات قرب السفارة الإيرانية.

أوضح المصدر الأمني، أنهم نُقلوا جوًا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيًا آخرين غادروا الجمعة عقب اندلاع صراع جديد بين حزب الله وإسرائيل.

أشار مصدر من السفارة الإيرانية في بيروت إلى أن عددًا من الدبلوماسيين غير الأساسيين غادروا، لكنه لم يحدد عددهم.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لاحق، أن رعايا إيرانيين يقيمون في لبنان غادروا بيروت مؤقتًا بسبب الوضع الأمني في البلاد.

يأتي ذلك فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، إذ أفادت وكالة الإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق، بينها بلدات رشاف وصربين والشعيتية في قضاء صور، فيما أفيد بسقوط قتلى وجرحى.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عاجلًا إلى سكان 4 بلدات: "أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، وزوطر الغربية" جنوب لبنان، وأمرهم بإخلاء منازلهم فورًا والتوجّه شمالًا نحو منطقة النبطية، بدعوى وجود نشاطات عسكرية لحزب الله في محيط بلداتهم.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أنه لا يستهدف المدنيين، محذرًا من أن التواجد قرب عناصر حزب الله أو منشآته العسكرية يعرض المواطنين للخطر، مشيرًا إلى إمكانية استهداف أي منزل يُستخدم لأغراض عسكرية، وفقا للغد.