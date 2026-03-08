إعلان

بسبب سقوط صاروخ.. إصابة 3 أشخاص وأضرار في جامعة ومحطة مياه بالبحرين

كتب : مصراوي

09:17 ص 08/03/2026

البحرين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص وتضرر مبنى جامعي في منطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ، في أحدث تداعيات الهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة.

ذكرت الوزارة في بيان، أن العدوان الإيراني أدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية في مبنى إحدى الجامعات بالمحرق نتيجة سقوط شظايا صاروخ.

وأضافت أن الهجمات استهدفت أهدافا مدنية بشكل عشوائي، مشيرة إلى تعرض محطة لتحلية المياه لأضرار مادية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.

كانت القيادة العامة لـقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير 243 تهديداً جوياً منذ بدء الهجمات الإيرانية، شملت 92 صاروخاً و151 طائرة مسيّرة استهدفت أراضي المملكة.

أكدت أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية لا تزال تتعامل مع موجات متتابعة من الهجمات، معتبرة أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند سماع صفارات الإنذار، ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

كما حثت السكان على عدم الاقتراب من مواقع سقوط الحطام أو الأجسام المشبوهة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف البحرين البحرين وزارة الدفاع البحرينية قصف إسرائيلي في إيران إيران خسائر أمريكا وإيران فليق القدس الإيراني أمريكا وإيران والصين الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
بعد واقعة طلاب بدر.. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات في القانون
حوادث وقضايا

بعد واقعة طلاب بدر.. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات في القانون
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
لهذا السبب.. فورد تستدعي أكثر من 1.7 مليون سيارة موديلات حتى 2024
أخبار السيارات

لهذا السبب.. فورد تستدعي أكثر من 1.7 مليون سيارة موديلات حتى 2024
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين