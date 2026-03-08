انتشر عدد من الفيديوهات مؤخرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص في مناطق مختلفة يظهرون في حالة فقدان وعي أو سلوك غير متزن بسبب تعاطي المخدرات، ولعل آخرها كان لثلاثة طلاب في مناطق أكتوبر وبدر بالقاهرة، حيث ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون مواد مخدرة.

وبحسب المحامي عماد الدين هلال، فإن القانون المصري يجرم تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، ويصل أقصى عقوبة إلى السجن 15 سنة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع العلم أن معظم الأحكام الفعلية في قضايا التعاطي تصدر غالبًا بالسجن بين سنة وثلاث سنوات حسب تقدير القاضي والظروف المحيطة بكل واقعة.

ماذا يقول القانون عن تناول المخدرات؟

وتوضح المادة 39 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وتزداد العقوبة إذا كان المخدر من المواد المدرجة في الجدول مثل الكوكايين أو الهيروين.

ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء التعاطي بعينه، ما يتيح التفتيش الفوري دون الحاجة لإذن النيابة، شرط وضوح التلبس.