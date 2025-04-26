توقف فورًا عن 4 مشروبات شائعة.. تسبب الإصابة بالسكري

كتب – سيد متولي

في حياتنا اليومية، من السهل تناول مشروب غازي بارد، أو لاتيه مُحلى، أو حتى مشروب طاقة خلال فترة ما بعد الظهيرة المزدحمة، هذه المشروبات موجودة في كل مكان - في الثلاجة، في المناسبات الاجتماعية، أو على رفوف المتاجر، ورغم أنها قد تكون لذيذة المذاق أو تُقدم جرعة سريعة من الطاقة، إلا أن تناولها بانتظام قد يكون خطيرًا على الصحة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

إليك أربعة مشروبات شائعة ربطتها الأبحاث بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، وبدائل صحية أخرى يمكن أن تحل محلها بسهولة، بحسب timesofindia.

المشروبات الغازية

الاعتقاد السائد: تُعتبر المشروبات الغازية عادةً مُنعشة، خاصةً في الأيام الحارة أو مع الوجبات السريعة، يعتقد الكثيرون أن تناولها من حين لآخر ليس ضارًا.

الحقيقة: معظم المشروبات الغازية العادية مليئة بالسكريات المضافة، حيث تحتوي العلبة الواحدة غالبًا على أكثر من 35 إلى 40 جرامًا من السكر، وهذا يتجاوز الحد اليومي الذي توصي به جمعية القلب الأمريكية، مع مرور الوقت، قد يُرهق هذا الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم نظام الأنسولين، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي مُسبب رئيسي لمرض السكري من النوع الثاني.

الخيار الأفضل: ماء الليمون غير المُحلى، أو ماء جوز الهند (باعتدال)، أو حتى الماء المُنكّه طبيعيًا بالخيار أو النعناع، تُساعد هذه المشروبات على ترطيب الجسم دون رفع مستوى السكر في الدم.

المشروبات المحلاة صناعيا

الاعتقاد السائد: غالبًا ما تُسوّق المشروبات الغازية الخالية من السكر والعصائر الخالية من السكر كخيارات صحية لمن يرغبون في تجنب السكر.

الحقيقة: على الرغم من انخفاض سعراتها الحرارية، إلا أن الدراسات، بما في ذلك بحث نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، أظهرت وجود صلة محتملة بين المُحليات الصناعية مثل الأسبارتام وزيادة مقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم، قد تُربك هذه التأثيرات الاستجابة الأيضية للجسم، وقد تؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري على المدى الطويل.

خيار أفضل: اختر ماء الصودا العادي مع عصرة ليمون، أو اشرب شاي الأعشاب المنقوع مثل الكركديه أو الشاي الأخضر (بدون سكر)، فهي تُضفي نكهة مميزة دون أي تشويش على الأيض.

مشروبات الطاقة

الاعتقاد السائد: هذه المشروبات تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والبالغين لتعزيز الطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية أو أثناء جلسات الدراسة في وقت متأخر من الليل.

الحقيقة: تحتوي العديد من مشروبات الطاقة على جرعات عالية من السكر والكافيين، وأحيانًا أكثر من المشروبات الغازية، يُسبب مزيج المنبهات والسكر تقلبات سريعة في مستوى السكر في الدم، الأشخاص الذين يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني بسبب ارتفاع وانخفاض الأنسولين.

الخيار الأفضل: مُعززات الطاقة الطبيعية، مثل القهوة السوداء (دون سكر)، أو شاي الماتشا، أو حتى حفنة من المكسرات، تُوفر دفعة طاقة أكثر استقرارًا دون الإضرار بالبنكرياس.

مشروبات الموكا المخلوطة

الاعتقاد السائد: يبدو تناول قهوة الموكا بين الحين والآخر أمرًا طبيعيًا، يعتقد الكثيرون أنها نوع أكثر فخامة من القهوة العادية.

الحقيقة: قد تحتوي مشروبات القهوة المخلوطة، وخاصةً تلك المُغطاة بالكريمة المخفوقة والشراب المُنكّه، على سكر أكثر من شريحة كعكة، غالبًا ما يتراوح بين 300 و400 سعرة حرارية لكل كوب، من السهل الاستهانة بهذه المشروبات، لكنها تُساهم بشكل كبير في استهلاك السكر اليومي، قد تُرجّح هذه المشروبات كفة الاضطرابات الأيضية، بما في ذلك داء السكري.

الخيار الأفضل: تناول قهوة باردة عادية، أو قهوة مع حليب نباتي (دون مُحليات)، تُقدّم هذه المشروبات مذاق القهوة دون إضافة سكر زائد.

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