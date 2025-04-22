مدتها 5 دقائق.. عادة بسيطة قد تقلل خطر الإصابة باضطراب نظم القلب

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العادات البسيطة أن تعمل على تحسين صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد هذا العضو الحيوي في الجسم.

وبحسب موقع ميديكال نيوز توداي، فإن المشي السريع لمدة خمس دقائق فقط يوميا، قد يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وكشفت الدراسة أن المشي بوتيرة سريعة، (أكثر من 4 أميال في الساعة)، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، بنسبة تصل إلى 43%.

وأكد الباحثون، أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني، ما يدفع المرضى لممارسة الرياضة بانتظام وبسرعة مناسبة، لمساعدتهم على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك اضطرابات نظم القلب.

وشملت الدراسة رجالا ونساءً بمتوسط عمر 55.8 عاما من البنك الحيوي البريطاني، اطلع الباحثون على بيانات ذاتية الإبلاغ لـ 420,925 شخصًا، وبيانات مقياس التسارع (ساعة ذكية)، التي تقيس الوقت المستغرق في المشي بسرعات مختلفة، لـ 80,773 منهم، بالنسبة لسرعة المشي المبلغ عنها ذاتيًا، كانت السرعة البطيئة أقل من 3 أميال في الساعة (ميل في الساعة)، وكانت السرعة الثابتة/المتوسطة 3-4 أميال في الساعة، وكانت السرعة السريعة أكبر من 4 أميال في الساعة.

ومن بين المجموعة، كان 27,877 (6.6%) من الأشخاص يمشون ببطء، و171,384 (52.7%) من المتوسط، و171,384 (40.7%) من الأشخاص يمشون بسرعة، وتابع الباحثون المجموعة لمدة متوسطة بلغت 13.7 عامًا، أصيب خلالها 36574 (8.7%) من المشاركين بنوع ما من عدم انتظام ضربات القلب.

وبعد تعديل العوامل التي قد تزيد من المخاطر، مثل العمر والجنس والعرق والحالات الصحية طويلة الأمد، وجد الباحثون أن أولئك الذين يمشون بوتيرة متوسطة أو سريعة لديهم خطر أقل بشكل ملحوظ - 35% للمتوسط، و43% للسريع - للإصابة باضطرابات نظم القلب من أولئك الذين يمشون ببطء أكثر.

مخاطر اضطراب نظم القلب

اضطراب نظم القلب تعني عدم انتظام ضربات القلب، ولها عدة أنواع، لكن أكثرها شيوعا هو الرجفان الأذيني، إذ قد تشير الاضطرابات إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات قلبية محتملة، مثل السكتة القلبية، أو قصور القلب.

أسباب اضطراب نظم القلب

كبر السن.

التاريخ العائلي والوراثة

السمنة

التدخين

حالات صحية أخرى تتعلق بالقلب والكلى والرئتين.

طرق الوقاية من اضطراب نظم القلب

الحفاظ على نمط حياة صحي

اختيار الأطعمة الصحية للقلب

ممارسة النشاط البدني

الإقلاع عن التدخين.

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