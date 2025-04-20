موجود في كل بيت.. مشروب يحارب السرطان ويقوي مناعتك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات أن تساعد في محاربة الخلايا السرطانية التي تتكون في الجسم، مسببة المرض اللعين الذي يصيب الملايين حول العالم.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يمكن لمشروب سحري أن يعمل كعلاج طبيعي لمحاربة الخلايا السرطانية، وهو عصير الليمون مع صودا الخبز.

طريقة تحضير عصير الليمون مع صودا الخبز

إحضار لتر من الماء، وعصر 3 أو 4 ليمونات، ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا "صودا الخبز"، ثم الخلط جيدا، وتركه لمدة بضع دقائق قبل تناوله.

عصير الليمون مع صودا الخبز.. كيف يحارب السرطان؟

ولأن الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والفلافونويدات، فإنه قد يكون قادرا على مكافحة السرطان، فمستخلصات الليمون تحتوي على مركبات مثل الليمونين والنارينجين، والتي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ويعمل الليمون على منع تلف الخلايا ودعم وظيفة المناعة، ما يمنح جسمك دفعة قوية لمنع تكوين الخلايا السرطانية.

ليس هذا فحسب، يعمل الليمون على تحسين قلوية الجسم، ويخفض الحموضة، كما يزيل سموم الجسم، وهي أمور قد تبطئ تكاثر الخلايا السرطانية أو تمنع نموها داخل الجسم.

أما صودا الخبز، تعمل على معادلة حموضة الجسم، وهو أمر قد يمنع نمو الخلايا السرطانية، لأنها غالبًا ما تفضل البيئات الحمضية.

نصيحة مهمة

من المهم جدا تناول عصير الليمون وصودا الخبز، باعتدال مع استشارة الطبيب.