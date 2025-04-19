علامات قد لا تخطر ببالك.. احذر أعراض تكشف أورام الكلى

كتبت- آلاء نبيل:

يشعر العديد من الأشخاص بأعراض غريبة في الجسم، دون معرفة مدى خطورتها، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على العلامات التحذيرية التي تشير لخطر الإصابة بأورام الكلى.

وبحسب ما ذكره موقعي National Cancer Institute وMayo Clinic إليك الأعراض الغير شائعة عند البعض وتكشف الإصابة بأورام الكلى.

الحمى غير المبررة

قد يعاني بعض المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة بشكل متقطع أو مستمر دون وجود سبب واضح للعدوى أو أي حالة التهابية أخرى.

فقدان الوزن غير المبرر

انخفاض ملحوظ في وزن الجسم دون اتباع حمية غذائية أو زيادة في النشاط البدني يمكن أن يكون علامة على وجود ورم خبيث، بما في ذلك ورم الكلى.

فقر الدم (الأنيميا)

على الرغم من أن فقر الدم أكثر شيوعًا في المراحل المتقدمة أو في أنواع معينة من أورام الكلى، إلا أنه قد يظهر في بعض الحالات غير المنتشرة نتيجة لإنتاج الورم مواد تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

التعب والإرهاق الشديد

الشعور المستمر بالتعب والضعف العام، الذي لا يتحسن بالراحة، يمكن أن يكون من الأعراض المصاحبة لأورام الكلى حتى في المراحل المبكرة.

اضطرابات هرمونية

يمكن أن تنتج بعض أورام الكلى مواد هرمونية تؤدي إلى ظهور أعراض غير نمطية:

ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم الثانوي).

قد يفرز الورم كميات زائدة من الرينين، وهو هرمون ينظم ضغط الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه بالأدوية التقليدية.

فرط كالسيوم الدم

في حالات نادرة، يمكن أن ينتج ورم الكلى مواد شبيهة بالهرمون الدريقي (PTH-related protein)، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، والذي قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان، والقيء، والإمساك، والضعف، وحتى مشاكل في الوعي.

متلازمة ستوفر (Stauffer's syndrome)

وهي متلازمة نادرة تتميز بارتفاع إنزيمات الكبد (وليس بسبب انتشار الورم إلى الكبد أو وجود نقائل فيه) واضطرابات أخرى في وظائف الكبد، وتتحسن هذه الأعراض عادةً بعد استئصال الورم.

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