العدو الأول للقولون.. نوع طعام يدمر صحتك وأنت لا تدري

كتبت- أسماء مرسي:

القولون أحد الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يؤدي دورا محوريا في عملية الهضم وامتصاص الماء والتخلص من الفضلات، ولكن، هل تعلم أن هناك نوع طعام يتناوله كثيرون بمثابة عدو خفي لهذا العضو، وهو "الأطعمة المصنعة".

كيف تفاقم الأطعمة المصنعة أعراض القولون العصبي؟

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، يمكن أن تتحول الأطعمة المصنعة إلى محفز قوي لتفاقم الأعراض المزعجة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والمكونات المضافة التي تكون مهيجة للجهاز الهضمي الحساس لدى هؤلاء المرضى، وفقا لموقع "health".

بالإضافة إلى، تتسم بفقرها الشديد في الألياف الغذائية، وهي عنصر أساسي لضمان حركة الأمعاء المنتظمة والحفاظ على صحة القولون، فالألياف تؤدي دورًا حيويًا في تسهيل مرور البراز ومنع الإمساك، وهو أحد الأعراض الشائعة والمؤلمة للقولون العصبي.

كما أن احتواء الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون يمثل ضررا آخر للجهاز الهضمي، فالدهون الزائدة تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص، ما يزيد من شعورهم بالانزعاج والانتفاخ.

والإفراط في تناول الصوديوم الموجود بكثرة في هذه الأطعمة يسبب احتباس السوائل والانتفاخ، وهما من الأعراض غير المرغوب فيها لمرضى القولون العصبي.

وعلى المدى الطويل، يرتبط ارتفاع ضغط الدم الناتج عن زيادة الصوديوم بمشكلات صحية أخرى قد تؤثر بشكل غير مباشر على وظائف الجهاز الهضمي.

أضرار أخرى تهدد صحتك:

السمنة.

مرض السكري من النوع الثاني.

أمراض القلب.

ارتجاع المريء.

تسوس الأسنان.

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