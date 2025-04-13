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ما أعراض وعلاج الصداع النصفي؟

09:00 ص الأحد 13 أبريل 2025

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كشف الدكتور فياتشيسلاف نوفيكوف طبيب المخ والأعصاب الروسي إلى أن الصداع النصفي يحدث عادة قبل سن العشرين، وقد يستمر لعدة أيام ولا تختفي من تلقاء نفسها.

وأوضح الخبير نوفيكوف الأسباب الرئيسية للصداع النصفي وطرق تخفيف أعراضه، وفقا لصحيفة "فيستي رو".

التعرض المباشر لأشعة الشمس

التغيّرات المفاجئة في الطقس

زيادة عدد ساعات النهار

نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم

العلاج

يعد الإيبوبروفين الخيار الأول لعلاج نوبات الصداع النصفي

يمكن استخدام المسكِّنات التي تجمع بين الكافيين والباراسيتامول

يُفضّل تجنّب استخدام الباراسيتامول بمفرده بسبب آثاره الجانبية الكثيرة

ويؤكد نوفيكوف على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من نوبات الصداع النصفي، من خلال:

الحصول على قسط كاف من النوم

اتباع نظام غذائي متوازن

ممارسة النشاط البدني بانتظام

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