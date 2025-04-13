7 تأثيرات غير متوقعة لـ اضطرابات النوم على الجسم

كشف الدكتور سيرجي تاراسوف أخصائي علم النفس أن الحرمان من النوم الكافي أثناء الليل قد يؤدي إلى اضطرابات الذاكرة وخلل الجهاز المناعي.

وأوضح سيرجي أن اختلال نمط النوم بسبب الأنشطة الاجتماعية يرتبط بارتفاع ملحوظ في مخاطر الأمراض الجسدية والعقلية والتدهور المعرفي، وفقا لموقع "aif".

أضرار الحرمان المزمن من النوم:

تقوية المناعة:

انخفاض إنتاج الخلايا المناعية بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة القابلية للعدوى بمعدل 3 أضعاف.

الصحة العقلية:

ضعف الذاكرة قصيرة المدى، وتراجع التركيز بنسبة 30-40%، وارتفاع خطر الاكتئاب إلى الضعف.

الإصابة بأمراض مزمنة:

زيادة خطر أمراض القلب والأوعية بنسبة 45%، وارتفاع احتمالية السكري من النوع الثاني، واضطرابات ضغط الدم، وزيادة الوزن بسبب اختلال الهرمونات

وأشار أن النوم أثناء النهار القيلولة يساعد على تحسين التركيز والأداء فترة قصيرة فقط، أي أنه من المستحيل تعويض النقص المزمن في النوم الليلي تماما بالنوم أثناء النهار.

ويقول: "للنوم الليلي أهمية فريدة في تنظيم الإيقاعات اليومية ومراحل التعافي العميق للجسم، لذلك لا ينصح بالاعتماد على النوم أثناء النهار كطريقة أساسية للتعويض عن الحرمان من النوم".

اقرأ أيضا:

قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة