نظام غذائي بسيط يقلل من خطر السرطان بنسبة 60%.. "هيغير حياتك"

كتب- أحمد الضبع:

توصل باحثون من جامعة زيورخ في دراسة نشرت عام 2022 إلى أن الجمع بين فيتامين "د"، الذي يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس أو المكملات الغذائية، وأحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك والمكسرات، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 60% للأشخاص الذين يبلغون 70 عامًا أو أكثر.

وأظهرت الدراسة أن هذا النظام يساعد في منع تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية، ويحسن من وظيفة الجهاز المناعي ويقلل من الالتهابات، ما يساهم في تقليص خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، حسبما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم أن هذه النتائج قديمة، إلا أن الباحثين حصلوا على اهتمام جديد بعد تصريحات الدكتور بول ماريك، وهو طبيب مثير للجدل، الذي أشار إلى أن هذه التوصيات سهلة التنفيذ وغير مكلفة مقارنة بالعلاج الكيميائي والإشعاعي. وادعى أن هذه العلاجات البسيطة لا تتماشى مع مصالح شركات الأدوية الكبرى.

من جانب آخر، أكد البروفيسور هايكي بيشوف فيراري، أحد مؤلفي الدراسة، أن هذه النتائج قد تكون فعالة في الوقاية من السرطان، مشيرًا إلى أن تناول أوميجا 3 يمكن أن يعيد "عقارب الساعة" إلى الوراء فيما يتعلق بالعمر البيولوجي.

وأظهرت الدراسة أن هذا النظام، الذي يعتمد على فيتامين "د"، أوميجا 3، والتمارين الرياضية، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 60% ويحد من أعراض الوهن بنسبة 39%، كما تبين أن أوميجا 3 تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية.

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