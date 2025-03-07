البنجر.. كنز صحي يحارب السرطان ويحمى المخ

كتبت: نورهان ربيع

على الرغم من فوائده الصحية والطبية المذهلة، لا يحظى البنجر بالشهرة التي يستحقها مقارنةً ببعض النباتات الأخرى. ورغم كونه غير مكلف وسهل الحصول عليه، إلا أن الكثيرين يتجاهلونه، وهو نبات غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان.

يُعد البنجر من أكثر الخضروات فائدة، إذ يتميز بطعمه ولونه المميزين، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في السلطات لدى البعض. فيما يلي أبرز فوائده الصحية، وفقًا لما ذكره موقع Healthline:

1- غني بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية

يحتوي البنجر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مع نسبة قليلة من السعرات الحرارية. إليك القيمة الغذائية لكل 100 جرام من البنجر المسلوق:

• السعرات الحرارية: 44

• البروتين: 1.7 جرام

• الدهون: 0.2 جرام

• الكربوهيدرات: 10 جرام

• الألياف: 2 جرام

• حمض الفوليك: 20% من القيمة اليومية

• المنجنيز: 14% من القيمة اليومية

• النحاس: 8% من القيمة اليومية

• البوتاسيوم: 7% من القيمة اليومية

• المغنيسيوم: 6% من القيمة اليومية

• فيتامين C: 4% من القيمة اليومية

• فيتامين B6: 4% من القيمة اليومية

• الحديد: 4% من القيمة اليومية

البنجر غني بشكل خاص بحمض الفوليك، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور وصحة القلب. كما يحتوي على المنجنيز، الضروري لصحة العظام، واستقلاب العناصر الغذائية، ووظائف الدماغ، بالإضافة إلى النحاس، وهو معدن مهم لإنتاج الطاقة وتكوين بعض النواقل العصبية.

2- يساعد في ضبط ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ، ويُعتقد أن البنجر النيء أكثر فاعلية من المطبوخ في هذا الشأن. يُعزى هذا التأثير إلى ارتفاع نسبة النترات في البنجر، والتي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسعة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

3- يعزز الأداء الرياضي

تشير الدراسات إلى أن النترات الغذائية في البنجر تحسن كفاءة الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا. يمكن لعصير البنجر أن يعزز القدرة على التحمل، ويحسن الأداء القلبي التنفسي، ويزيد من استخدام الأكسجين بنسبة تصل إلى 20%. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل تناوله قبل ساعتين من التمارين أو المنافسات الرياضية.

4- يحارب الالتهابات

يحتوي البنجر على صبغات البيتالين، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات. وقد ثبت أن استهلاك عصير البنجر يقلل من بعض علامات الالتهاب مثل البروتين التفاعلي سي (CRP) وعامل نخر الورم ألفا (TNF-a)، مما قد يكون مفيدًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب والكبد والسرطان.

5- يعزز صحة الجهاز الهضمي

يعد البنجر مصدرًا غنيًا بالألياف، إذ يحتوي كوب واحد منه على 3.4 جرام من الألياف، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك ومرض التهاب الأمعاء والتهاب الرتج. كما ترتبط الألياف بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

6- يدعم صحة الدماغ

مع التقدم في العمر، تتراجع الوظائف العقلية والإدراكية، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف. تساعد النترات الموجودة في البنجر على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، لا سيما إلى الفص الجبهي المسؤول عن التفكير واتخاذ القرار والذاكرة. كما أظهرت دراسة أن تناول عصير البنجر يوميًا لمدة أسبوعين يحسن الاستجابة الإدراكية بنسبة 4%.

7- يمتلك خصائص مضادة للسرطان

يحتوي البنجر على مركبات مثل البيتين وحمض الفيروليك والروتين والكامبفيرول، التي تمتلك خصائص مقاومة للسرطان. وقد وجدت بعض الدراسات أن مستخلص البنجر يبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما أن ارتفاع مستويات البيتين في الدم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

8- يساعد في موازنة الطاقة والتحكم في الوزن

البنجر منخفض الدهون والسعرات الحرارية، لكنه غني بالماء والألياف، مما يساعد في التحكم في الوزن. كما أن محتواه المعتدل من البروتين والألياف يعزز الشعور بالشبع ويقلل الشهية، مما يسهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم.

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