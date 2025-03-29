احذر هذه العادات الغذائية.. أطعمة تهدد كليتيك بصمت

كتبت- نرمين ضيف الله

الكلى من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث تعمل على تنقية الدم وإزالة السموم، إلا أن بعض العادات الغذائية قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتها، وتؤدي مع مرور الوقت إلى الفشل الكلوي دون أن يدرك الشخص ذلك.

ويستعرض موقع "مصراوي" أبرز الأطعمة التي تهدد الكلى وفق موقع "هيلث لاين".

أطعمة تهدد صحة الكلى

يحذر الأطباء من الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على وظائف الكلى، من أبرزها:

الأطعمة الغنية بالصوديوم

مثل المخللات، الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، حيث يؤدي ارتفاع نسبة الملح إلى زيادة العبء على الكلى وارتفاع ضغط الدم.

اللحوم المصنعة

مثل اللانشون والنقانق، لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد الحافظة والصوديوم، ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الكلى.

المشروبات الغازية

خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المحلى، والذي قد يسبب خللاً في وظائف الكلى عند استهلاكه بكثرة.

الأطعمة الغنية بالبروتين

مثل اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، إذ يؤدي الإفراط فيها إلى إجهاد الكلى وزيادة خطر تكوّن حصوات الكلى.

المحليات الصناعية:

تُستخدم في المشروبات قليلة السعرات، فقد أظهرت بعض الدراسات أنها قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى عند استهلاكها بكثرة.

علامات تنذرك بمشاكل الكلى

قد لا يشعر الشخص بأعراض واضحة في المراحل الأولى من تدهور وظائف الكلى، لكن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة، ومنها:

تورم الوجه والقدمين بسبب احتباس السوائل.

الإرهاق المستمر نتيجة عدم قدرة الجسم على التخلص من السموم بشكل فعال.

تغير لون البول أو كميته، سواء بزيادة أو نقصان.

ارتفاع ضغط الدم غير المبرر.

ألم في منطقة الكلى أو الظهر دون سبب واضح.

نصائح لتجنب مشكلات الكلى:

اتباع نظام غذائي متوازن.

تقليل استهلاك الأطعمة الضارة.

شرب كميات كافية من الماء.

إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مشكلات في الكلى.

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