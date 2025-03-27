بعد اختناق 5 سيدات داخل حمام مغربي بالدقهلية.. أخطاء شائعة قد تودي بحياتك

كتب- أحمد الضبع:

شهدت محافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث تعرضت خمس سيدات للاختناق داخل أحد مراكز التجميل أثناء جلسة حمام مغربي.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الحادث نجم عن تسرب أول أكسيد الكربون، واستنشاق السيدات غاز البخار بكثافة نتيجة قيامهن بأعمال تحميل داخل الحمام استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر.

أخطاء قاتلة في الحمامات المغربية

وتعليقًا على ذلك، أكدت الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك بعض الأخطاء الشائعة قد تجعل جلسات الساونا والحمام المغربي خطرًا على الحياة، أبرزها:

1- التهوية غير الكافية

الحمامات المغربية تعتمد على البخار الساخن، ما قد يؤدي إلى تراكم أول أكسيد الكربون عند استخدام سخانات غير آمنة، كما أن غياب التهوية الجيدة يزيد من مخاطر الاختناق.

2- استخدام سخانات الغاز في أماكن مغلقة

بعض مراكز التجميل تلجأ لاستخدام سخانات الغاز داخل غرف البخار، وهو خطأ جسيم قد يؤدي إلى تسرب غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون، الذي لا يُمكن اكتشافه بسهولة لأنه عديم اللون والرائحة.

3- الجلوس لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة

البقاء في غرفة البخار لفترات طويلة، إذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط، ما قد يسبب فقدان الوعي، وخاصة لدى مرضى الضغط والقلب.

4- إهمال تركيب أجهزة استشعار الغازات السامة

تركيب أجهزة استشعار الغاز داخل مراكز التجميل يمكن أن ينقذ الأرواح، إذ تُصدر هذه الأجهزة إنذارًا فور رصد أي تسرب غازي، مما يُتيح فرصة

التدخل السريع.

5- عدم التأكد من جودة التوصيلات والمعدات

يجب صيانة السخانات والمواسير الخاصة بالحمام المغربي بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود تسريبات، كما أن استخدام معدات غير مطابقة للمواصفات يزيد من مخاطر الاختناق.

ونصحت عبد المنعم، بضرورة توخي الحذر عند زيارة مراكز التجميل، والتأكد من توفر وسائل التهوية، بالإضافة إلى تجنب قضاء فترات طويلة في غرف البخار، للحفاظ على السلامة وتجنب أي مخاطر صحية.

اقرأ أيضا:

ملك التسالي في العيد.. طعام يحمي المخ ويقي من مرض السكري والقلب

كارثة.. حسام موافي يكشف ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام أثناء الحزن

تسبب ارتفاع الضغط والفشل الكلوي والجلطات.. جمال شعبان يحذر من عادة خطيرة

لن تصدق ما يحدث في هذه القرية.. العريس يخطف عروسته المستقبلية

فئران وعناكب مشوية.. أغرب 20 وجبة طعام حول العالم