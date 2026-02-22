مباريات الأمس
"توروب غير مقتنع بأحدهم".. مصدر يكشف كيف يفكر الأهلي في مصير مهاجميه

كتب : مصراوي

12:45 ص 22/02/2026
بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لترتيب أوراق الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، لحسم ملف خط الهجوم وتحديد العناصر التي ستستمر وأخرى قد ترحل، تمهيدًا لوضع خطة تدعيم متكاملة للموسم المقبل.

وكشف مصدر لمصراوي أن لجنة الكرة قررت إعادة تقييم المهاجمين قبل نهاية الموسم الحالي بشهر على الأقل، على أن يخضع الثلاثي محمد شريف ومروان عثمان وآيلتسين كامويش للتقييم بداية من الآن.

وأوضح المصدر أن الثنائي كامويش ومروان في حال عدم إثبات جدارتهما، لن يتم تفعيل بند الشراء، وسيكتفي النادي بفترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا حاليًا للموافقة على رحيل محمد شريف بنهاية الموسم، في ظل عدم القناعة الفنية به، وهو قرار يحظى باتفاق داخل الإدارة في الوقت الراهن.

وأكد المصدر أن الأهلي سيتحرك مبكرًا بعد انتهاء مرحلة التقييم واتضاح الرؤية، من أجل تدعيم خط الهجوم، حيث تتم متابعة عدد من المهاجمين في دوريات مختلفة تمهيدًا للتعاقد مع عناصر جديدة للموسم المقبل.

الأهلي توروب أخبار الأهلي محمد شريف مروان عثمان كامويش

