هل يعاني طفلك من ADHD؟.. 7 أعراض قد تكشف عن إصابته

مرض ADHD (اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة) هو اضطراب نفسي وعقلي يظهر غالبًا في مرحلة الطفولة، وتبدأ أعراضه بالظهور منذ سن مبكرة، ويجب التعامل معه مثل أي مرض نفسي آخر، إذ تعد زيارة الطبيب المختص الإجراء الأمثل في هذه الحالة.

ويتأثر سلوك الطفل المصاب بشكل كبير، فيصبح أكثر اندفاعًا في حياته اليومية، وإليكم بعض الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بهذا المرض، والتي ينصح الأطباء بالاستشارة الطبية عند ملاحظتها، بحسب موقع CDC:

الحلم كثيرًا

النسيان المتكرر وفقدان الأشياء

التململ والحركة المستمرة

الكلام المفرط

ارتكاب أخطاء غير مقصودة أو اتخاذ قرارات غير مدروسة

صعوبة مقاومة الإغراء

صعوبة في التفاعل الاجتماعي وتبادل الأدوار مع الآخرين

ويُذكر أن بعض العوامل التي تؤثر في الأم أثناء فترة الحمل قد تكون سببًا في إصابة الأطفال بهذا المرض، مثل تعاطي المخدرات أو الكحول أو التدخين، بالإضافة إلى تأثير زواج الأقارب والولادة المبكرة.

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