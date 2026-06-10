بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وأكدت المديرية استمرار المتابعة الميدانية للجان، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.