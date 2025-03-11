يقي أمراض السرطان ويعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.. مشروب طبيعي له 5 فوائد غير متوقعة

كتبت- نرمين ضيف الله

على الرغم من أن بذور التمر تم تجاهلها في السابق، إلا أن الفوائد الصحية العديدة لها تجعلها إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

وتشير الدراسات إلى أن بذور التمر تحتوي على مركبات غذائية هامة مثل حمض الأوليك والألياف والبوليفينولات التي ارتبطت بتحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، وفق لما جاء في موقع "health".

إليك بعض الأسباب التي تجعل من المفيد الحفاظ على بذور التمر واستخدامها:

تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال:

تعتبر مضادات الأكسدة من العناصر الأساسية في حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب التوتر التأكسدي والالتهابات، تحتوي بذور التمر على نسبة عالية من هذه المركبات، مما يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والسرطانات، وتنشيط الدورة الدموية.

خصائص مضادة للالتهابات:

وفقًا لدراسات نشرت في المجلة الصيدلانية السعودية، تحتوي بذور التمر على مركبات قد تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، هذا يمكن أن يساعد في دعم صحة المفاصل والوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة.

دعم صحة الجهاز الهضمي:

بذور التمر غنية بالألياف، التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم الألياف في دعم ميكروبيوم الأمعاء، ما يعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تنظيم مستويات السكر:

في دراسة نشرت في سلسلة مؤتمرات معهد أوبس أكدت أن بذور التمر قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين له فهي تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

تحسين صحة القلب:

تحتوي بذور التمر على مواد غذائية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، مما يعزز من صحة القلب.

هذا يتماشى مع نتائج دراسة نشرت في مجلة اتصالات التجارب السريرية المعاصرة التي تشير إلى فوائد بذور التمر في دعم صحة القلب.

كيفية إضافة بذور التمر إلى نظامك الغذائي على الرغم من أن بذور التمر نادرًا ما يتم تناولها بشكل مباشر، يمكن تحضيرها بطرق متنوعة للاستفادة من فوائدها الصحية.

إليك طريقة بسيطة لتحضيرها:

جمع حوالي 15-20 بذرة تمر، وتنظيفها جيدًا ثم تركها لتجف في الشمس لمدة يوم.

تحمص البذور في مقلاة على نار متوسطة حتى تصبح قابلة للسحق.

بعد تحميصها، قم بسحق البذور يدويًا ثم طحنها باستخدام مطحنة.

يمكنك إضافة ملعقة من المسحوق إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه في الصباح للاستفادة القصوى من فوائدها.

يمكن تحضير كوب من مسحوق بذور التمر يوميا وتناوله للحصول على الفوائد الصحية العديدة التي تحتوي عليها وتستحق أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي.

ومع ذلك، ينصح ببدء تناولها بكميات صغيرة للتحقق من استجابة جسمك لها، وإذا كانت لديك أي مشاكل صحية أو قيود غذائية، يفضل استشارة مختص صحي قبل إدخالها بكثرة في نظامك الغذائي.