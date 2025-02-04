تحذير من "دايت" الرئيس الأمريكي ترامب.. يهدد القلب ويدمر الصحة

كتب – سيد متولي

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على صحتك، لكن هل تعرف تأثير "دايت" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صحتك، بعدما كشف عنه الشيف أندريه راش، الذي عمل مع ترامب، خلال فترة ولايته الأولى؟.

وقال الشيف أندريه راش، في حوار لموقع بوليتيكو، إن النظام الغذائي لترامب يعتمد على البرجر والأطعمة الأمريكية الكلاسيكية، مع مشروب الكوكاكولا الخالي من السكر.

تفاصيل النظام الغذائي لـ ترامب

الإفطار: لحم الخنزير المقدد والبيض.

الغداء: شريحة لحم مطبوخة جيدًا مع الكاتشب.

العشاء: اثنان من "بيج ماك"، واثنان من ساندويتشات فيليه السمك.

الوجبات الخفيفة: كيس من "دوريتوس".

المشروبات: 12 علبة من "دايت كوك" طوال اليوم.

مخاطر النظام الغذائي لدونالد ترامب

سعرات حرارية مبالع فيها قد تسبب عدة أمراض

يبلغ إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة من الأطعمة والمشروبات المذكورة في وجبات ترامب اليومية 4653 سعرة حرارية، وهو رقم يتجاوز التوصيات الغذائية والتي تقدر أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 76 عاما أو أكثر يحتاجون إلى حوالي 2000-2400 سعرة حرارية يوميا.

ومن المعروف أن استهلاك الكثير من السعرات الحرارية على المدى الطويل، قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مخاطر السكريات

ويستهلك ترامب حوالي 19 ملعقة صغيرة (79 جراما) من السكر المضاف يوميا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود اليومية المسموح بها أي ما لا يزيد عن 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

ويسبب تناول الكثير من السكر زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

مخاطر الـ"دايت كوك"

المشروبات الغازية الخالية من السكر والمحلاة صناعيا، تحتوي على الأسبارتام والمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية والطبيعية، وقد يسبب الإفراط في تناولها إلى ارتفاع خطر الإصابة بالجفاف، إلى جانب الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، فضلا عن الخرف، والتأثير على صحة الفم.

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