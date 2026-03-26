دوي انفجارات في تل أبيب والقدس مع موجة صواريخ إيرانية جديدة (صور)
كتب : د ب أ
سُمع دوي انفجارات في تل أبيب ومدينة موديعين بوسط إسرائيل، إلى جانب القدس، وذلك عقب تحذير الجيش الإسرائيلي من موجة جديدة من الصواريخ القادمة من إيران.
ويُعد هذا القصف الموجة الثامنة من نوعها التي تستهدف إسرائيل خلال يوم الخميس.
مشاهد من وسط تل ابيب،اسرائيل بعد القصف الايراني.— يوسف | Global (@YSbah51976) March 26, 2026
Scenes from central Tel Aviv, Israel following the Iranian bombardment.