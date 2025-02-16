منها تحريك أصابع قدميك.. 4 طرق غير متوقعة لتعزيز صحة القلب

كتب – سيد متولي

تعزيز صحة القلب من الأمور المهمة من أجل عيش حياة صحية خالية من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، لكن هل تعرف أن هناك خمس طرق غير متوقعة قد تساعدك في ذلك؟.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، إليك 4 طرق غير متوقعة لتعزيز صحة القلب.

تحريك أصابع القدمين

تحريك أصابع القدمين لمدة 30 ثانية فقط كل ساعة ينشط الدورة الدموية، إذ يحفز تدفق الدم إلى أطرافك ما يمنع الجلطات ويدعم تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

الاعتماد على الضحك

"العلاج بالضحك" يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويخفف أعراض الشيخوخة المبكرة.

تمارين التنفس

تمارين التنفس العميق تحمي وظيفة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

تجنب الإجهاد المزمن

الإجهاد المزمن يسبب إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي قد تسبب انتشار الالتهابات في الجسم، ومن خلال تجنبه يمكن تحسين وظائف القلب والرئة.