كنوز صحية.. 5 فواكه شتوية تفوق البرتقال في محتواها من فيتامين سي

كتبت- نرمين ضيف الله

على الرغم من شهرة البرتقال بكونه مصدر غني بفيتامين سي، إلا أن هناك العديد من الفواكه الشتوية الأخرى التي تتفوق عليه.

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك فواكه شتوية تتربع على عرش فيتامين سي.

وكشفت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" عن قائمة بتلك الفواكه، والتي تتمثل فيما يلي:

الجوافة

الجوافة من الفواكهة التي تأتي في المقدمة فهي أغنى أنواع الفواكه بفيتامين سي، إذ يحتوي على كمية مضاعفة تفوق البرتقال.

الكيوي

يتميز باللون الأخضر الزاهي وطعمة الحامضي المنعش، يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي والألياف الغذائية.

الفراولة

على الرغم من ضغر حجمها إلا أنها قنبلة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

البرتقال الأحمر

البرتقال الأحمر يحتوي على فيتامين سي بنسبة كبيرة عن البرتقال العادي.

الرمان

الرمان من الفاكهة الشتوية التي تحتوي على نسبة كبيرة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

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