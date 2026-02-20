ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 20-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4475 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5755 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6715 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7675 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238692 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 5016 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.