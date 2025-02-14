7 أطعمة تفتح الشرايين وتمنع انسدادها.. لا تتجاهلها

يحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم المواد الدهنية والكوليسترول على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها وتقليل تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى.

ووفقًا لـ medicalxpress، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع انسداد الشرايين والحفاظ على صحة القلب.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة. تحتوي هذه الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يحسن من صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مصدراً غنياً بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

الثوم

يحتوي على مركبات الكبريت التي تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر تجلط الدم.

الأفوكادو

يحتوي على دهون صحية وألياف وبوتاسيوم، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، مما يحسن من صحة القلب والشرايين.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية وألياف ومضادات أكسدة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

الخضروات والفواكه

مثل البروكلي والسبانخ والطماطم والتفاح والتوت. تحتوي هذه الأطعمة على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن وألياف، والتي تساعد على حماية الشرايين من التلف وتحسين صحة القلب.

الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

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