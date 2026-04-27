أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، الستار على واقعة مأساوية هزت أرجاء المحافظة، بقضائها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على فني صيانة؛ لاتهامه بهتك عرض ثلاث فتيات قاصرات، وتصويرهن عاريات "عنوة" تحت تهديد السلاح، داخل شقة سكنية بمركز الخارجة.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، وأحمد أبو العلا كدواني، وبحضور عاصم أحمد عبدالرحمن، وكيل النيابة، وأمانة سر عادل حسين.

استغلال الفقر.. كواليس رحلة العذاب لثلاث فتيات

تعود فصول القضية التي حملت رقم 5746 لسنة 2025 جنايات الخارجة، حينما تقدمت ثلاث فتيات (هناء.ع 16 عامًا، ورضا.م 17 عامًا، وحنين.ر 14 عامًا) ببلاغ يروين فيه تفاصيل وقوعهن ضحية للمتهم "سيد.م" (44 عامًا)، فني صيانة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استغل الحالة المادية الصعبة للفتيات أثناء مرورهن بمنطقة "حي الزهور" لطلب مساعدات مالية، ليقوم باستدراجهن إلى مسكنه وإتمام جريمته النكراء.

تحريات المباحث: تهديد بالسلاح وتصوير مخل

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة الخارجة صحة الواقعة، حيث كشفت أن المتهم لم يكتفِ بهتك عرض المجني عليهن، بل استخدم "سلاحًا ناريًا" لإرهابهن وإجبارهن على خلع ملابسهن وتصويرهن في أوضاع مخلة باستخدام هاتفه المحمول، ممعنًا في إذلالهن واستغلال حاجتهن للمال.

قرار الإحالة ولائحة الاتهامات

وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات صريحة بهتك عرض القاصرات بالقوة والتهديد خلال شهري يونيو ويوليو 2025.

وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم باستدراج الضحية الأولى لغرفة نومه، فيما أجبر الأخريات على خلع ملابسهن تحت وطأة السلاح الناري (مسدس)، وهو ما ثبت يقيناً في وجدان المحكمة التي أصدرت حكمها الرادع.